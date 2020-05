E’ arrivato il via libera da parte del Governo inglese per la ripartenza della Premier League. Dal 1° giugno, il campionato inglese potrà ricominciare, anche se rigorosamente a porte chiuse. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, questa mattina Boris Johnson e il suo Governo hanno presentato un piano per la ripartenza della Gran Bretagna dopo il lockdown e hanno dato il via libera alla ripartenza dello sport professionistico, che dovrà seguire i protocolli previsti nel programma di 60 pagine presentato questa mattina per andare di nuovo in scena. Una buona notizia per la Football Association, che sta valutando la ripartenza del campionato il prossimo 12 giugno.