Si potrebbe avere una curiosa novità per la prossima stagione in Premier League. Secondo quanto riporta il ‘”The Sun” allo stadio potrà accedere un numero limitato di persone. Potrebbe nascere una specie di lotteria, un sorteggio per i posti a sedere negli impianti. Un’estrazione a cui partecipano tutti gli abbonati per la stagione 2019/20, con in palio un season ticket per quella successiva.