La situazione Covid in Italia sta preoccupando sempre di più. La paura è quella di dover affrontare una terza ondata, che potrebbe raggiungere i livelli di quelle precedenti.

L’arrivo delle nuove varianti e la campagna vaccinale che sta andando lentamente, secondo quanto riporta “Notizie.it”, stanno creando non pochi disagi, mettendo sotto pressione anche gli ospedali. Gli esperti hanno già lanciato diversi allarmi, spiegando che nelle prossime settimane la situazione potrebbe peggiorare. «Siamo in una fase che si sovrappone alla rampa iniziale della seconda ondata di ottobre. All’epoca avevamo circa ‘solo’ 450 persone in terapia intensiva e ora siamo oltre 220» – ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco in un intervento ad Agorà.