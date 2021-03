Il Napoli non trova pace.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, ieri è scoppiato un nuovo caso: Gattuso, infatti, ha allontanato dall’allenamento Mario Rui.





Con fermezza e durezza: il secondo provvedimento punitivo nei confronti del mancino portoghese in pochi mesi, considerando che in occasione della trasferta di Bologna dell’8 novembre fu spedito in tribuna insieme con Ghoulam.