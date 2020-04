“La soluzione migliore è quella più protettiva, cioè rimanere chiusi fino a settembre. Riaprendo ci sarebbero milioni di bimbi, genitori, docenti e addetti alle che si spostano, aprendo un rubinetto che determinerebbe un gran numero di contatti. Non abbiamo un’indicazione scientifica su quanto e come aprire questi rubinetti. Bisogna far ripartire le attività strategiche. L’aspetto sociale può essere un po’ ritardato. Richiudere sarebbe devastante”. Queste le parole dell’esperto virologo, Fabrizio Pregliasco, rilasciate ai microfoni di “Radio Capital” sulla possibile riapertura delle scuole.