«Fondamentali isolarli perché c’è un caso indice, ma è altrettanto importante avere distanziamento. Per costruire una bolla c’è bisogno di una preparazione, non è una questione immediata. Al Genoa, Perin era sintomatico con una più alta capacità di diffondere il virus. Giusto non giocare Juventus-Napoli per spezzare la catena dei contagi e per evitare nuovi focolai». Queste le parole del virologo, Fabrizio Pregliasco, rilasciate ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” in merito al caos tra Juventus e Napoli.