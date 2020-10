Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Serie C. Il Palermo che, come noto, non è sceso in campo contro il Potenza per via della positività al Covid di alcuni tesserati del club lucano, sarà chiamato alla sua seconda gara e dovrà rifarsi della brutta sconfitta subita contro il Teramo. Boscaglia è alla ricerca di risposte dai suoi calciatori, che alla prima giornata non hanno dimostrato, come ci si aspettava, di non essere ancora in forma. Inoltre il tecnico gelese dovrà fare a meno dei terzini sinistri Crivello e Corrado. Il palermitano è fuori per una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro; l’ex Inter per una lesione di primo grado all’adduttore lungo. Questo costringerà a cambiare modulo, passando ad una difesa a tre. A loro due si aggiunge l’assenza di Santana, non al meglio. Clima diverso in casa Ternana che, dopo lo 0-0 contro la Viterbese alla prima giornata, è riuscita ad imporsi con il risultato di 0-3 in casa della Paganese e ha chiuso il calciomercato regalando a Cristiano Lucarelli il difensore Matija Boden, arrivato dal Livorno, il centrocampista Antonio Palumbo arrivato dalla Sampdoria e, nella giornata di oggi, il terzino Paolo Frascatore svincolato dopo l’ultima esperienza la Padova.

ULTIME TERNANA: Il club umbro, come dicevamo, è reduce dalla vittoria contro la Paganese e vorrà beffare anche il Palermo. La sfida non vedrà la presenza di pubblico, perché la Regione, che avrebbe dovuto prendere una decisione nella giornata odierna, ha rimandato tutto a domani. Lucarelli, comunque, dovrebbe mandare i suoi in campo con lo stesso modulo dell’ultima gara, cioè il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Iannarelli; linea difensiva con Mammarella e Laverone, che è in vantaggio su Defendi, sugli esterni. Al centro della difesa Suagher e l’ex Lazio e Fiorentina Diakite. A metà campo Damian e Kontek sembrano sicuri del posto. La trequarti vedrà Partipilo e Furlan sugli esterni, con l’ex rosanero Falletti ad agire alle spalle di Vantaggiato.

ULTIME PALERMO: Come detto, Boscaglia dovrà fare a meno di Crivello e Corrado, questo lo priva dei suoi due terzini sinistri, costringendolo, quasi sicuramente ad un cambio di modulo. Il tecnico, infatti, in questi giorni ha provato la difesa a 3, che vedrebbe Somma sul centrodestra, Lancini al centro e Marconi sul centrosinistra. In caso optasse per questa scelta la linea mediana sarebbe a 5 e vedrebbe uno tra Doda e Accardi. Entrambi non sono al meglio della condizione, quindi potrebbero anche alternarsi a gara in corso, ma l’indiziato a cominciare la gara sembra essere l’albanese; sul lato opposto pronto Valente, che dovrà riscattare la prova di Teramo. Interni di centrocampo, sicuri del posto, Odjer e Palazzi, con quest’ultimo che potrebbe fare il play in caso di impiego di Broh in ballottaggio con Martin. In avanti sembra pronto a partire dall’inizio Lucca, con Floriano che agirà alle sue spalle.

ARBITRO: A dirigere il match sarà il signor Matteo Gualtieri di Asti. Gli assistenti saranno i signori Andrea Niedda e Gianluca D’Elia, entrambi di Ozieri. Il IV Ufficiale sarà il signor Eduart Pashuku di Albano Laziale.

PROBABILI FORMAZIONI:

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Laverone, Suagher, Diakitè, Mammarella; Kontek, Damian; Furlan, Falletti, Partipilo; Vantaggiato. A disp.: Vitali, Imbalzano, Boben, Frascatore, Russo, Defendi, Paghera, Proietti, Raicevic, Peralta, Torromino. All.: Lucarelli

PALERMO (3-5-1-1): Pelagotti; Somma, Lancini, Marconi; Doda, Odjer, Martin, Palazzi, Valente; Floriano; Lucca. A disp.: Fallani, Accardi, Peretti, Cangemi, Marong, Broh, Silipo, Saraniti, Kanoute, Rauti. All.: Boscaglia.

BALLOTTAGGI: Doda-Accardi 60%-40%; Martin-Broh 60%-40%.