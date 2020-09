Il presidente del Potenza Salvatore Caiata, è tra quelli che pensano che il girone C sia nettamente più difficile del girone A, e per questo chiedeva un diverso criterio per la composizione dei giorni.

Queste le sue parole: «Avevo proposto dei gironi che seguissero le dorsali autostradali, in modo da rendere più agevoli gli spostamenti. Mi riferisco ad un girone Nord o A che seguisse l’alta velocità Milano-Venezia, poi altri due raggruppamenti uno lungo la dorsale tirrenica e l’altro lungo quella adriatica. Invece si è preferito mantenere lo status quo. In realtà andremo incontro ad un girone A decisamente diverso da un Girone C, una serie di squadre sta manifestando il proprio disappunto. Poi ci sarebbe anche un problema di minutaggio, perché è più facile farlo dove il livello medio è più basso. Invece è più difficile dove il livello risulta più alto».

Diversa ancora l’idea di gironi del vice presidente della Lega Pro Jacopo Tognon, che spingeva per la suddivisione “orizzontale”, sposata anche dal Calcio Padova.