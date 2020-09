In questi minuti, come riporta “TMW” il Potenza di Salvatore Caiata, ha raggiunto l’accordo con il Novara per il trasferimento del portiere Gabriele Marchegiani, figlio d’arte.

Sarà quindi il classe ’96 a difendere i pali dei lucani nella prossima stagione, forse già a partire dal prossimo match di domenica al ‘Barbera’ contro il Palermo.