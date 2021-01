Il Palermo non sta attraversando un bel periodo, i rosanero sono reduci da una sconfitta contro la Virtus Francavilla per 1 a 2 e dal deludente pareggio contro il Teramo per 1-1. I rosa non riescono a trovare la continuità in questo campionato, complicato e insidioso assolutamente, ma dove la società del presidente Mirri aveva ben altre ambizioni. Il Palermo infatti al momento ricopre il nono posto in classifica, buono per qualificarsi ai playoff, ma di certo non ottimo traguardo per una squadra che doveva competere per le prime posizioni. I tifosi cominciano a mugugnare, non sono contenti dell’andazzo della stagione, pian piano sta aumentando la delusione per una stagione che doveva seguire la stessa linea dell’anno scorso, con una possibile promozione in Serie B al primo colpo e invece niente di tutto questo.

Nulla però è ancora perduto, i rosa hanno tutto il girone di ritorno per cercare di migliorare la posizione in classifica e tentare la scalata per la promozione nel campionato cadetto. Di certo dovrà riprendere una certa sicurezza tra le mura amiche, ma anche riuscire a fare risultato in trasferta. Ragion per cui il match contro il Potenza potrebbe essere un vero e proprio trampolino di lancio per gli uomini di Boscaglia, per affrontare al meglio il big match della prossima settimana contro la Ternana. La squadra di Capuano sicuramente non renderà le cose facili ai rosanero, memore dell’andata, dove il Palermo sbloccò la sfida solo nei minuti finali con un gol di Luperini. Il tecnico campano vorrà imbrigliare ancora una volta i rosanero. Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Potenza-Palermo.





ULTIME POTENZA: la squadra lucana è reduce dalla sconfitta contro il Catanzaro per 1-0, contro il Palermo gli uomini di Capuano hanno tutta l’intenzione di rifarsi. Il match contro i rosanero è delicatissimo per il Potenza, visto che la squadra è invischiata nella lotta salvezza, quindi 3 punti sarebbero importantissimi. In settimana i lucani hanno perso il loro bomber, ovvero Pietro Cianci, attaccante che è passato al Bari, questa assenza per i rossoblu potrebbe risultare molto pesante. Eziolino Capuano per la sfida contro Boscaglia è pronto a schierare la squadra con il classico 3-5-2, in porta ci sarà il confermatissimo Marcone, davanti a lui linea a 3 formata da: Conson, Gigli e Di Somma. Centrocampo molto folto dove Coccia e Sepe avranno il compito di spingere sulle fasce e Sandri, Bucolo e Ricci tenteranno di non far ragionare la linea mediana rosanero. In avanti duo d’attacco inedito composto da Di Livio e Romero.

ULTIME PALERMO: Boscaglia dovrà rinunciare ad Accardi contro il Potenza, il difensore palermitano non è stato neanche convocato per problemi alla schiena. In dubbio invece Crivello che il tecnico gelese proverà a recuperare fino all’ultimo, da capire se riuscirà a partire titolare. Per il resto il Palermo conscio dell’importanza della partita si schiererà con un modulo decisamente offensivo, in maniera tale da schiacciare fin da subito i lucani. Il tecnico gelese dovrebbe optare per un 4-3-3. In porta ci sarà il confermatissimo Pelagotti, davanti a lui linea a 4 con Doda in ballottaggio con Valente, quest’ultimo ha ricoperto il ruolo di terzino destro con la Viterbese, la coppia di centrali dovrebbe essere composta da Palazzi e Somma, mentre per il ruolo di terzino sinistro altro ballottaggio tra Crivello e Corrado, con il primo che sembra favorito se recupererà dai problemi fisici. A centrocampo ci saranno De Rose e Luperini che andranno a completare insieme ad Odjer la linea mediana rosanero. Infine il tridente dovrebbe essere composto da Kanoutè, Lucca e Valente, con le quotazioni di Rauti decisamente in ribasso per la fascia sinistra.

ARBITRO: A dirigere il match tra Potenza e Palermo ci sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti: Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti. Il quarto uomo sarà Francesco Carrione di Castellammare di Stabia

PROBABILI FORMAZIONI:

POTENZA (3-5-2): Marcone; Conson, Gigli, Di Somma; Coccia, Sandri, Bucolo, Ricci, Sepe; Di Livio, Romero. A disp. Santopadre, Brescia, Iacullo, Nigro, Lauro, Lorusso, Cavaliere, Coppola, Fontana, Volpe, Compagnon, Panico. All. Capuano

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Palazzi, Somma, Crivello; De Rose, Odjer, Luperini; Kanoute, Lucca, Valente. A disp. Fallani, Corrado, Floriano, Martin, Saraniti, Silipo, Santana, Lancini, Broh, Rauti. All. Boscaglia

BALLOTTAGGI:

Valente-Rauti 60%-40%, Crivello-Corrado 55%-45%, Doda-Valente 60%-40%