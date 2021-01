Pietro Cianci era un calciatore molto importante per il Potenza e non era intenzionato a lasciarlo andare. Ma le logiche del mercato sono però altre, specie se il cartellino è di proprietà di terzi, e dunque la punta si è trasferita al Bari.

Stando a quanto riferito da “Tuttoc.com”, nelle intenzioni dei potentini c’era l’avere a disposizione l’ex di Siena e Carpi per la partita di sabato contro i rosanero e dopodiché permetterne la partenza in direzione Puglia. Un tentativo portato avanti fino all’ultimo, almeno fino ai saluti in tarda mattinata col giocatore che ha ritirato i propri effetti personali dal ‘Viviani’ ed è partito alla volta della nuova esperienza.





In tutto questo c’è lo zampino di Bari che, dopo aver prelevato Romero dalla Juve Stabia, lo ha prontamente girato al Potenza, assicurando così a Capuano un riferimento offensivo per la sfida col Palermo e accelerato i tempi dell’operazione.