Danilo Bulevardi potrebbe presto lasciare il Legnago. Stando a quanto riferito da “Tutto.com”, nelle ultime ore sono emersi i sondaggi di Catania e Potenza, in contatto col classe ’95 protagonista con due reti e un assist in 17 presenze proponendosi come possibili destinazioni per l’ex, tra le altre di Siena e Pordenone.

L’operazione non si preannuncia semplice vista la volontà del club veneto di trattenere il centrocampista, pedina fondamentale dello schieramento di mister Bagatti.