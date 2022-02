Salvatore Caiata, presidente del Potenza, ai microfoni di Nuova TV riguardo il mancato arrivo in terra lucana dell’attaccante Gaetano Monachello.

Ecco le sue parole:

«Per quasi due mesi abbiamo inseguito e corteggiato l’attaccante Monachello che non rientrava più nei piani del Modena. Il nostro DS ha monitorato la situazione con me ed è mancato veramente poco per chiudere la trattativa. In merito avevamo visto giusto dato che in due partite Monachello ha siglato tre reti al Mantova ma poi alla fine il ragazzo ha deciso di non accasarsi a Potenza per un motivo ben preciso. Monachello ha avuto dei problemi alla schiena ed il fatto che il nostro campo fosse in sintetico lo ha fatto desistere mentre a Mantova il “Martelli” è dotato di erba naturale. Il calcio ed il mercato vive di situazioni e dinamiche particolari ma fortunatamente anche Cuppone si è rivelato un ottimo attaccante e sono certo che farà con noi tanti goal».