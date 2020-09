Allan Pierre Baclet è un attaccante che la serie C la conosce bene e che ha sperimentato la gioia della promozione con la maglia del Cosenza. Il bomber francese, ora in forza al Potenza ha parlato ai microfoni di “TuttoC.com” in merito alla stagione che comincerà fra qualche settimana:

«Da questo campionato mi aspetto un riscatto. L’ultimo anno e mezzo non è andato bene, non ho avuto quella carica che ho avuto a Cosenza. Darò tutto perché mister e presidente mi hanno dato una grandissima fiducia. Hanno visto quanta voglia ho di fare bene, sto anche bene fisicamente. Con la Reggina nelle prime tre partite ho fatto due gol ed un assist, sembrava andare tutto bene. Poi con il Potenza in casa ho sbagliato il rigore, sono stato fischiato quando sono uscito alla fine però sono un giocatore pagato e professionista e non devo trovare scuse. Dovevo dare ancora di più, mi prendo le mie responsabilità. Mi dispiace non aver lasciato il segno. Quest’anno sarà un girone veramente complicato, c’è il Palermo anche il Foggia di Ezio Capuano. Ogni partita sarà difficile, ero a Francavilla e devi aver paura di una squadra come quella. Qualsiasi squadra che c’è nel Girone C non è da sottovalutare, è una B2»