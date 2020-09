Potrebbe esserci una rivoluzione sulla corsia di sinistra per il Napoli di Gattuso, ma la trattativa avviata per portare il brasiliano del Chelsea, Emerson Palmieri, all’ombra del Vesuvio, pare aver subito una frenata: come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, i Blues avrebbero intenzione di cedere l’ex Palermo a titolo definitivo, opzione che il Napoli parrebbe non gradire. Tutto cambierebbe in caso di prestito con diritto di riscatto, ma certo è che la permanenza in azzurro di Ghoulam non faciliterà la buona riuscita dell’operazione.