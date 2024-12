Possanzini presenta Sudtirol-Mantova: «Amareggiati per la sconfitta contro il Pisa. Vogliamo reagire»

Davide Possanzini, tecnico del Mantova, è intervenuto in conferenza stampa all’antivigilia della trasferta di Bolzano contro il Sudtirol:

«È normale che ci sia un po’ di amarezza per la sconfitta col Pisa. Abbiamo analizzato la gara nel dettaglio e i giocatori si sono resi conto della bontà della prestazione nonostante il risultato negativo. Andiamo a Bolzano con la convinzione di invertire il trend in trasferta e riprenderci quello che è mancato sabato, non sarà una partita decisiva, ma dobbiamo proseguire a livello di prestazioni con l’obiettivo di fare il massimo. Dobbiamo ottenere di più passando da una maggiore attenzione agli episodi che possono diventare decisivi. Quando arriva un nuovo allenatore qualcosa succede, che poi sia positivo o negativo lo si scopre solo durante la partita. Ho il massimo rispetto per Castori, che ho affrontato sempre da calciatore, perché ha dimostrato il proprio valore forgiando squadre dall’identità forte, che rispecchiano il suo carattere. Sarà una gara difficile da affrontare, tosta, intensa. Ho già avvertito i miei ragazzi, motivazioni e determinazione non mancheranno. Penso che in questa settimana avrà toccato l’orgoglio dei suoi ragazzi. Ci sono molti aspetti da considerare a partire dalla forma degli avversari e dal calendario visto che abbiamo affrontato squadre più competitive ultimamente. Io però non sono preoccupato perché il campionato è lungo e spero che quando successo ci abbia insegnato qualcosa».