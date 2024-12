Brescia, la Curva contesta Cellino: “Noi ci siamo sempre stati, hai pisc***o un’altra volta fuori dal vaso”

Clima tutt’altro sereno a Brescia, dove la Curva Nord ha pubblicato un lungo comunicato contro il presidente Massimo Cellino:

”Ultima chiamata ai tifosi.” Come se fossimo mai mancati, come se non supportassimo sempre la squadra in casa e in ogni città, da nord a sud.

Caro Cellino, hai p*******o un’altra volta fuori dal vaso con questa dichiarazione, e con te quei pochi giornalisti servili che, invece di porgere le domande scomode che dovrebbero, ti leccano i piedi.

Gli stessi giornalisti che dovrebbero spingere a favore della squadra, interrogandosi sul perché le istituzioni, specialmente il Comune di Brescia, non abbiano a cuore o non facciano gli interessi della squadra della propria città.

Basti pensare, ad esempio, alla società A2A, in cui il Comune detiene quasi il 30% della proprietà e che sponsorizza con milioni di euro le squadre milanesi e romane, ma non quella della propria città.

Cellino, ricordiamo bene ogni tua intervista, come quando dicesti: “Porterò il Brescia fuori dalla mediocrità alla quale siete abituati.” Oppure le tue parole: “Sono qui per fare business, e in Serie B non si guadagna.”

Ci siamo ritrovati retrocessi due anni fa e, ad oggi, siamo due punti sopra la zona playout. Non ti chiedi perché i tifosi non vengono allo stadio?

Bisognerebbe, a volte, fare autocritica sul proprio operato. Sappiamo bene che non abbiamo dei fenomeni in campo; anzi, qualcuno è veramente scarso anche per la categoria, e di certo sappiamo che non abbiamo una squadra competitiva per la promozione.

Solo una persona sosteneva di avere una squadra da promozione: TU!

Ma è molto più facile dare sempre la colpa a qualcun altro. La gente per bene si allontana perché si stufa di vedere giocatori senza grinta in campo. Perché si può perdere, ma è inaccettabile non avere quella sana rabbia agonistica e non dare l’anima, come si è magari intravisto nelle prime partite di campionato.

La gente scappa, inoltre, per le promesse non mantenute, la poca chiarezza e la mancanza di aspettative.

Dovresti lodare invece, come facciamo noi, lo zoccolo duro presente allo stadio, PRESENTE sia con 40° che con freddo e pioggia (senza tettoia, e con pali e reti che impediscono la visibilità).

Noi non abbiamo mai mollato la nostra maglia e il nostro posto sugli spalti, e hai capito veramente poco di noi bresciani in questi anni.

Non molliamo mai!

E quei pochi presenti allo stadio sperano e sognano che, prima o poi, arrivi una società con ambizioni, trasparente, che riporti entusiasmo a una città che aspetta solo questo.

In sostanza, MC17, non ti aggrappare a scuse se vuoi scappare. Hai già dimostrato di essere un professionista dello “scappare”, sia a Cagliari che a Leeds.

La tua ultima chiamata te la sei giocata proprio male.

MC17 FUORI DAI C******I!

In tutta questa situazione, ringraziamo mister Maran per l’operato svolto e diamo il benvenuto al nuovo allenatore Bisoli, che speriamo dia la giusta mentalità agonistica alla squadra.

Non chiediamo altro: P***E e SUDORE.

Domenica in segno di protesta, staremo fuori ed entreremo al 17° minuto di gioco ed invitiamo tutto lo “zoccolo duro” che ama come nessun altro la propria maglia, a fare lo stesso.‼️‼️‼️

CURVA NORD BRESCIA”