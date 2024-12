D’Angelo presenta Sampdoria-Spezia: «Noi in fuga con Sassuolo e Pisa? Non credo ci sia una corsa ristretta»

Sabato 14 dicembre lo Spezia sarà impegnato nel derby ligure contro la nuova Sampdoria di Leonardo Semplici. Il tecnico bianconero, Luca D’Angelo, ha parlato in conferenza stampa, parlando anche delle restrizioni che riguardano i suoi tifosi:

«L’assenza dei tifosi è un vero peccato perché sappiamo che sarebbero venuti in tanti a sostenerci, ma avremo una responsabilità in più per cercare di dargli soddisfazioni a distanza. Si scontrano due fazioni, sarebbe stato bello fossero entrambe rappresentate. La Sampdoria è una squadra importante anche se vive in un momento di difficoltà, altrimenti non avrebbe cambiato tecnico e questo aumenta le nostre difficoltà. Non sarà semplice capire il loro schieramento, ma troveremo una formazione con stimoli notevoli perché sappiamo come funziona in questi casi. Sono andato a rivedere qualcosa di quando Semplici ha allenato, ma le indicazioni sono relative visto che è passato tanto tempo. La rosa dei blucerchiati è molto forte, li temo tutti come è giusto che sia perché hanno dimostrato di essere molto importanti in questa categoria e non solo».

«Questa partita – continua D’Angelo – si affronta prima di tutto sotto l’aspetto mentale, poi tatticamente. Dovremo essere pronti a capire subito come muoverci in fase di non possesso. Difesa? Cercherò di vedere quali sono le caratteristiche degli attaccanti avversari, poi in base a quello metterò i difensori che avremo a disposizione. Noi in fuga con Sassuolo e Pisa? Non credo che la corsa sia ristretta a queste squadre, il discorso può valere in altri sport come il ciclismo dove quando si va in fuga ci sia marca a vicenda, mentre nel calcio ci si affronta due volte l’anno. È vero che in questo momento noi e le altre due squadre stiamo facendo molto bene, ma le partite sono equilibrate. Queste tre squadre hanno trovato una continuità che le ha portare più avanti delle altre, ma non ci sono gare semplici».