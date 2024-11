Possanzini presenta Catanzaro-Mantova: «Ci siamo preparati al meglio per questa sfida»

In vista della prossima sfida di campionato tra Catanzaro e Mantova, è intervenuto il tecnico degli ospiti Possanzini per presentare la gara. Il tecnico si è anche soffermato su come è stata preparata la gara da parte dei suoi:

«Ci siamo preparati al meglio per questa sfida sfruttando la sosta anche in virtù del successo con la Cremonese che ci ha dato una bella iniezione di fiducia. Non sarà certamente una gara facile però sono convinto che siamo pronti. Catanzaro? Affronteremo un Catanzaro che gioca bene al calcio, i dati lo confermano. Ama tenere in mano il pallino della manovra un po’ come noi ed occupa bene gli spazi. È una squadra che ha pareggiato tanto e perso solo due volte e questo significa molto. Comunque come sempre noi dovremo andare là con tranquillità e consapevoli di esprimere quello che sappiamo fare. Le gratificazioni arrivate in settimana con i tanti premi per la passata stagione non ci illudono, come pure il successo con la Cremonese. Certo, quando vinci lavori meglio e con maggiore serenità, però il pregio di questi ragazzi è di continuare a lavorare in quello che credono anche di fronte alle sconfitte. In questo senso il Mantova è una squadra matura e che sa quello che vuole. Poi, come sappiamo, talvolta i risultati sono determinati da episodi che non sempre vanno nella direzione che vorremmo».