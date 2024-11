Palermo-Sampdoria: solo 230 biglietti per il settore ospiti. Tifosi blucerchiati in protesta

Manca sempre meno al ritorno in campo della Serie B. In particolare, domenica 24 novembre, i rosanero di mister Dionisi calcheranno nuovamente il prato verde del Barbera nel delicato match contro la Sampdoria. Come riportato da primocanale.it, per quanto la trasferta dei tifosi liguri sarà libera, sono comunque solo 230 i biglietti a disposizione nel settore ospiti.

Al Barbera i tifosi ospiti potranno accedere anche senza tessera del tifoso, mentre la vendita sarà vietata negli altri settori del “Barbera” ai tifosi residenti in provincia di Genova. Questo provvedimento ha scatenato una reazione da parte dei gruppi della Sud che annunciano che non parteciperanno alla trasferta in Sicilia. “L’ennesima decisione che dimostra l’incapacità di chi gestisce la sicurezza negli stadi” scrivono i tifosi doriani. “Troviamo assurdo il concetto di riduzione arbitraria dei biglietti a disposizione per i residenti nella provincia di Genova, compresi i possessori della tessera del tifoso, rischiando così che parte della tifoseria possa rimanere senza. Per questo motivo invitiamo tutti i sampdoriani a non presenziare alla partita” si legge in un messaggio social dei gruppi della Sud.