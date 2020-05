E’ stato ritrovato morto il tunisino che, alle 4,25 circa di stamani, si è gettato in acqua dalla nave quarantena «Moby Zazà» che è in rada a Porto Empedocle (Agrigento). Il corpo priva di vita è stato ritrovato a pochi

metri dalla battigia di San Leone ad Agrigento. Probabilmente sperava di sfuggire ai controlli e raggiungere la terra ferma. Ma sarebbe morto annegato. Saranno comunque le indagini a stabilire le cause del decesso.