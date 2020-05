Secondo quanto riporta il “Corriere Agrigentino”, la “Moby Zaza” si trova presso il Porto Empedocle per le verifiche da parte di una commissione di visita. Si tratta di una nave traghetto che presenta tutti i comfort oltre alle cabine con servizi. La compagnia, per il periodo di ferma di 30 giorni, riceverà per il nolo tra 900 mila e 1 milione e 200 mila euro in merito al numero di ospiti.

La nave servirà quindi per mettere in quarantena i clandestini arrivati da Libia e Tunisia. Per ogni migrante vi sarà un costo di 4.210 euro.