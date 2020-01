Ill Pordenone è pronto a spingere per portare alla corte di mister Attilio Tesser Stefano Moreo. L’ex attaccante rosanero è in uscita dall’Empoli, ma i ramarri devono guardarsi dalla concorrenza di diversi club. La dirigenza friulana vuole chiudere anche per Luca Ranieri, difensore classe ’99 alla Fiorentina in questa prima parte di stagione.