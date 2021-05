Giacomo Poluzzi, portiere del Sudtirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Prima Tivvù” soffermandosi sulla sfida contro l’Avellino. Ecco quanto riportato da “Tuttoavellino.it”:

«L’Avellino è bravo a non far giocare l’avversario, è una squadra esperta, è brava a fare le partite sporche, a provocare gli avversari. Noi abbiamo fatto la nostra partita, probabilmente c’era un rigore che avrebbe riaperto tutto, ma è finita solo l’andata».





«Mercoledì daremo tutto per fare una grande partita, per vincere con due gol di scarto. Abbiamo sentito troppe esultanze, anche fuori dallo stadio, ma l’Avellino non ha ancora vinto».