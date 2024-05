Polemiche per Fagioli in Nazionale, Flachi: «Ha preso per il cu*o gli italiani e lo hanno convocato»

Ha suscitato qualche polemica la convocazione di Niccolò Fagioli in Nazionale. Tra tutti anche Francesco Flachi al Derby del Lunedì, in onda su Telenord, si è espresso duramente sulla faccenda.

Ecco le sue parole:

«A me, per avere fatto del male solo a me stesso, hanno dato 12 anni di squalifica e per 10 anni non ho potuto mettere piede in uno stadio. Niccolò Fagioli, che ha preso per il culo gli italiani, è stato convocato in Nazionale a scapito di giocatori che sul campo hanno fatto a meno di lui. Il mio caso e il suo non sono paragonabili, entrambi, io per primo, non siamo degli esempi, ma lui ha preso per il culo i tifosi».