Oltre Bologna-Fiorentina, anche Lecce-Monza è stata caratterizzata da polemiche sull’arbitraggio.

Ai microfoni di DAZN ad intervenire è stato direttamente il presidente dei salentini, Saverio Sticchi Damiani:

«Parlo io perché il tema centrale di questa partita riguarda due falli di mano evidenti e lampanti in cui il VAR non può sbagliare. Erano talmente evidenti che l’arbitro non avrebbe dovuto nemmeno avere bisogno del VAR. Due stagioni fa siamo stati retrocessi per due errori clamorosi, noi imponiamo il rispetto e sanzioniamo anche i giocatori che non si comportano in modo rispettoso con gli arbitri ma pretendiamo a nostra volta rispetto. Lo spettacolo oggi non ne esce bene, non sappiamo nemmeno che spiegazione dare ai nostri tifosi. Confronto con l’arbitro? No, ho tenuto i giocatori in disparte per evitare di aggiungere danni a danni. Io sono contento della prestazione della squadra, mi ha dato l’impressione di aver intrapreso un percorso: io credo nella salvezza. Dobbiamo fare un piccolo grande capolavoro. Però mai come oggi mi sono reso conto che questa squadra può dire la sua in ottica salvezza».

Ecco qualche clip dei falli incriminati:

se non è rigore questo siamo alla frutta #LecceMonza pic.twitter.com/c2LK0UlUHe — farris2 (@misterfarris94) September 11, 2022