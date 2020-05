Il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC nonché presidente della LND Puglia Vito Tisci, intervenuto a un incontro con la Cyros è tornato a precisare alcune dichiarazioni che nelle scorse ore aveva creato più di un’incomprensione:

«I ragazzi potranno utilizzare il pallone, che dovrà essere sanificato come tutte le attrezzature, ma sono vietate le partitelle e i colpi di testa». Inizialmente le dichiarazioni di Tisci avevano portato a pensare che il pallone non potesse essere utilizzato, ma il presidente del Settore Giovanile e Scolastico ha precisato successivamente che bisognerà solo evitare di avvicinarlo al viso.

Possibile via libera dunque agli allenamenti del settore giovanile? Per la Federazione non ci sono problemi, ovviamente rispettando il protocollo, ma a livello pratico la situazione non è così semplice. I presidenti di società e i gestori dei centri sportivi, come riporta tuttocampo.it, stanno ancora aspettando risposte certe sulle responsabilità in caso di contagio. A oggi il timore è che si possa incorrere in problemi penali e ovviamente fino a quando non sarà fatta chiarezza su questo aspetto nessuno ha intenzione di aprire i cancelli.