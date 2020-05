«A fronte dell’ineluttabile fallimento e la perdita della matricola 11700, l’attuale proprietà del Calcio Catania non può che prendere atto ed essere conseguenziale con la seria proposta messa in campo dalla SiGi, che appare fondata su basi solide, per salvare la storia calcistica della città.Lo scorrere inesorabile del tempo rende ormai urgentissimo un gesto di responsabilità e rispetto verso la passione rossazzurra delle migliaia di appassionati legati a una matricola e una tradizione mai scalfite, nonostante le amarezze degli ultimi anni. Non si blocchi un cambio di rotta che non può essere fermato: si volti pagina e si mantenga accesa la luce in fondo al tunnel, per avviare finalmente nuove stagioni di rilancio nel segno della comune appartenenza ai colori della Città, la bandiera che tutti ci unisce nell’orgoglio di sentirci catanesi». Queste le parole pubblicate sulla propria pagina Facebook dal Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, riguardo la situazione legata al Catania calcio.