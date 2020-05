Oggi è stato presentato un dossier “Sanità ad Ostacoli” da parte della Cgil. Nel dossier, secondo quanto riporta “La Repubblica.it”, si mostra che all’Asp di Palermo si può aspettare circa 303 giorni per una visita al cuore, addirittura 211 per un elettrocardiogramma, ma se si paga 130 euro si possono aspettare massimo 2 giorni per le stesse visite. Questo è quanto emerge dal dossier “Sanità ad ostacoli”.