Intervenuto ai microfoni di “Umbria TV”, Sandro Pochesci, tecnico del Carpi, si è espresso così in merito al pareggio ottenuto contro la capolista Perugia:

«Noi abbiamo giocato bene, il Perugia è stato molto più pericoloso ma è un punto che mi tengo stretto perché nella mia squadra c’erano tanti ragazzi alla prima fra i professionisti e affrontavano una squadra importante.





Se sono stato alla Ternana non posso certo tifare Perugia anche se c’è il mio amico Marco Giannitti, ma quest’anno entrambe le squadre andranno in B. Speriamo che torni presto il derby. Il Perugia ha giocatori tanto importanti, noi abbiamo fatto una melina perché fra le due squadre c’erano dieci centimetri e dieci chili di struttura di differenza, infatti sulle palle inattive eravamo sempre in difficoltà. Sono contento del pareggio».