Mister Sandro Pochesci non le manda a dire. Ecco le sue parole relative alle decisioni della FIGC ai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà: «I presidenti della Serie C hanno deciso di non giocare. Qual è il problema? Il Bari vuole andare in B ed ha interesse a riprendere. Oggi ripartiranno facendo un playoff con poche squadre, perché nessuno può permettersi certe cifre per i tamponi. Vogliono giocare solo le squadre che hanno speso cifre folli. C’è anche il rischio che la Serie C morirà. Si tornerà ad un calcio dove chi ha più soldi vince».