L’allenatore Sandro Pochesci, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di “Tuttocampo.it” «Noi siamo una piramide, non c’è mai stata determinazione in chi ci governa. I dilettanti sono la base del calcio, siamo di più come iscritti. A me sarebbe piaciuto che i 90mln che la Juventus ha risparmiato fossero finiti nelle casse dei dilettanti e dei settori giovanili, così è solo un gesto per aiutare il proprio club».