Playout Serie B: rigore sbagliato e due pali colpiti, Bari graziato. All’intervallo la Ternana non va oltre lo 0 a 0

Allo stadio San Nicola si è appena concluso il primo tempo di Bari-Ternana, gara di andata del playout di Serie B. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0 a 0, ma le occasioni per sbloccare la partita non sono mancate. Dopo soli 30 secondi i biancorossi colpiscono il palo con Sibilli, il quale si inserisce su un cross dalla sinistra e colpisce il legno anticipando Favasuli. La risposta degli uomini di Breda non tarda ad arrivare: Pissardo compie prima un intervento prodigioso, in uscita, su Carboni e poi ipnotizza Casasola dal dischetto. Gli umbri continuano a spingere e sfiorano il vantaggio per altre due volte. Al 36′, su cross deviato di Luperini, Distefano colpisce il palo a porta vuota da posizione defilata, mentre sette minuti dopo è il tiro da fuori area di Gaston Pereiro a sbattere su legno. Ai padroni di casa serve una scossa per provare a indirizzare la salvezza a proprio favore.

