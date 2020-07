In vista della sfida del primo turno dei playoff nazionali di Serie C, tra Potenza e Reggiana, a parlare è stato il difensore rossoblù Simone Sales, che ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” ha dichiarato : «Siamo un po’ stanchi fisicamente, ma nel complesso stiamo bene, soprattutto a livello mentale, e questo è molto importante. Anche fisicamente siamo cresciuti, l’importante è stato rompere il ghiaccio con la prima partita dopo il lungo stop dovuto al Coronavirus. Un vantaggio l’essere più rodati? Si, l’aver già giocato può rappresentare un vantaggio, ma non dobbiamo dimenticarci che la Reggiana è una squadra molto forte e che ora le partite si giocano tutte con le testa e con quell’esperienza che ai playoff porta sempre qualcosa in più. E’ una gara in cui può succedere di tutto».