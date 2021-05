Il tecnico della Vibonese Giorgio Roselli, ha parlato dei playoff di Serie C.

Ecco le sue parole rilasciate a “TuttoC.com”:





«Avevo messo il Sudtirol tra le favorite, sono di alto profilo tutte e due. E’ una partita alla pari, l’Avellino ha sprazzi di intensità molto interessanti ma a volte non lo fa per tutta la partita. Una squadra come il Sudtirol ha tutto per vincere, ha lottato fino all’ultimo per il primo posto in un Girone difficile. Sarà combattuta».