Mario Piga, ex attaccante di Avellino e Palermo, attraverso un post pubblicato sui propri canali social ha parlato della sfida playoff tra i biancoverdi e il Sudtirol.

«Sto pensando continuamente, come un chiodo fisso, alla partita che domenica giocherà il mio Avellino contro l’Alto Adige. Una delle due rimarrà fuori dalla lotta per la Serie B. Il vantaggio purtroppo ce l’ha l’Alto Adige. Io e mio fratello Marco abbiamo pensato alla partita contro la Cavese, già retrocessa. Una partita che pareva scontata, l’Avellino vincendola avrebbe avuto il vantaggio a parità di risultato. Potrei parlare della partita vista in tv tra l’Avellino e il Palermo, altra squadra a me molto cara, la città che dopo Avellino mi ha dato molte soddisfazioni. Sarebbe stato bello vedere una finale tra Avellino e Palermo, l’avrebbero meritata tutte e due e il mio cuore mi avrebbe portato a tifare Lupi».