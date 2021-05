Il tecnico Riccardo Maspero, intervenuto a “TuttoC.com”, ha parlato delle esclusioni importanti nei playoff di Serie C.

«Quelle di Palermo e Bari sono due esclusioni importanti. In campionato hanno zoppicato troppo, non hanno avuto continuità e di conseguenza la loro avventura è finita presto. Il Bari ha preso troppo figurine, non ha mai avuto una vera identità. in Serie C la qualità non basta, servono anche grinta e carattere».