Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Catania e Palermo, ha parlato ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com” trattando anche il tema playoff Serie C.

Ecco le sue parole:





Nel playoff di C potrebbe vincere una delle sfavorite?

“Un classico, ricordo che perdemmo in semifinale col Cosenza e andarono loro in B nonostante fossero arrivati 15 punti sotto. Questo è il bello e il brutto del playoff. Le favorite sono Bari, forse Palermo, il Padova. Rendetevi conto che poi la strada è ancora lunghissima, e io dico che noi col Catania passammo come secondi e rimanemmo fermi un mese. A quel punto diventa difficile incontrare chi è rodato e non ha mai mollato la tensione. La sorpresa ci può scappare anche se ho qualche dubbio».