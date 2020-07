Non è possibile parlare dei Playoff 2020 di serie C senza pensare al Bari di mister Vincenzo Vivarini, squadra costruita per ottenere la promozione in serie B e principale candidata alla vittoria del consueto mini-torneo che conclude la stagione di terza serie. Il secondo posto ottenuto nel girone C, alle spalle di una straordinaria Reggina, ha garantito ai pugliesi l’accesso diretto al secondo turno nazionale e l’avversaria dei galletti nella gara prevista per lunedì 11 luglio sarà la Ternana, reduce dal pesante successo in casa del Monopoli. Una rivale certamente temibile per la squadra del presidente De Laurentis e questo lo sa bene il Direttore Sportivo biancorosso, Matteo Scala, che a commento dei sorteggi avvenuti quest’oggi ha dichiarato ai microfoni di “GianlucaDiMarzio.com”:«L’urna non è stata molto favorevole, affronteremo l’avversario che ritengo più complicato, con giocatori di primissimo livello. Compresa la finale di Coppa Italia di C persa contro la Juve U23, hanno quattro partite già nelle gambe, nessuno ha giocato quanto loro in questo periodo, sono già testati in partite ufficiali. Per noi questo sarà un piccolo handicap. Giocheremo in casa e conosciamo loro pregi e loro difetti».