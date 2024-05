Playoff Serie B Venezia-Palermo, Vanoli: «Servirà il doppio della concentrazione avuta al Barbera»

Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno della semifinale contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Stiamo tutti bene, abbiamo recuperato velocemente dopo una grande prestazione e, sotto questo punto di vista, l’aspetto morale ed emotivo sicuramente ha aiutato. Sappiamo però che dovremo essere bravi ed umili ad entrare in campo domani con la voglia di vincere, non siamo mai stati una squadra con le qualità per difendere e mantenere un risultato quindi, con la spinta del nostro pubblico, dobbiamo fare una grande prova per superare una squadra forte. Anche il loro allenatore ha detto che verranno qua a fare un impresa, la concentrazione che la mia squadra ha avuto a Palermo dovrà raddoppiare per la gara di domani. Se siamo concentrati, umili e lavoriamo da squadra vera siamo forti altrimenti potrebbero esserci degli sbandamenti. Sappiamo che c’è in palio tanto, è un’opportunità per avvicinarci al nostro sogno ma voglio una squadra che non pensi al risultato dell’andata».