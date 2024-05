Playoff serie B, Palermo-Sampdoria: sfida tra le migliori due tifoserie. Ecco il dato

Il match tra Sampdoria e Palermo promette davvero di essere elettrizzante, sia sul campo che sugli spalti! Con un margine così stretto tra i numeri di spettatori complessivi durante il campionato, le due tifoserie, tra le più appassionate della Serie B, daranno sicuramente vita a un’atmosfera incredibile.

Si affronteranno infatti le tifoserie più seguite del campionato di Serie B. Al termine del campionato regolare – evidenzia “Sampnews24” – i sostenitori doriani hanno chiuso in testa alla classifica del tifo con 430.186 spettatori, seguiti appunto dal Palermo che si è classificato secondo con 430.084. In attesa di vedere cosa accadrà in campo, si preannuncia dunque un grande spettacolo sugli spalti.