Il direttore sportivo della Juve Stabia, intervenuto ai microfoni di TuttoB.com, ha parlato in vista delle due finali playoff di promozione del campionato di Serie B e di Serie C.

Di seguito le sue parole:

«Parlo da ex calciatore ed ex direttore, penso che dopo tutto ciò che è accaduto e tutte le dinamiche a fasi alterne sia il regalo più bello che si possa fare al popolo rossonero. Il calcio è bello proprio perchè è imprevedibile e non c’è nulla di certo… C’era da aspettarsi un risultato del genere, alla luce delle ultime partite della squadra di Delio Rossi».

«Su Foggia-Lecco? Le “famose” pretendenti alla vittoria finale hanno disatteso tutte le aspettative, quindi vedere queste due squadre giocarsi la Serie B presuppone un epilogo molto incerto… Ovviamente mi auguro con tutto il cuore che il Foggia possa farcela».

«Playoff di B? Per il campionato fatto, il Bari dovrebbe salire in Serie A a mani basse. Tutto passerà attraverso la spinta dei 60mila del ‘San Nicola’, che sarà il dodicesimo uomo in campo».