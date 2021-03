Intervnuto ai microfoni di “Quotidianobari.com”, Bruno Pizzul si è espresso così in merito al campionato del Bari:

«Il Bari in C mi causa rabbia sportiva e indignazione. La piazza che conosco bene merita bel altro per attaccamento, passione, competenza. Però è la dimostrazione che nel calcio nessuno regala nulla e che si va avanti per abilità. L’ essere una nobile decaduta non ti risparmia delusioni. Anzi gli avversari ti affrontano con maggior determinazione”.





Come si vince un campionato di C? Con gli stessi ingredienti degli altri, fatte le debite proporzioni sul tasso tecnico e tattico. Impegno, umiltà, pazienza. Il Bari comunque vanta una società solida economicamente e questo è un vantaggio. Da qualche anno alla guida ci sono imprenditori non del territorio. Un bene o anche un male, se la guarda da due angolazioni diverse.

E’ più saggio consolidare la sua posizione giocando per quanto possibile in serenità partita dopo partita senza farsi assillare dalla classifica, i conti alla fine».