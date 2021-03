In casa Palermo si pensa alla sfida contro il Monopoli di sabato pomeriggio. Filippi sa che per questa sfida non potrà contare su De Rose, perché squalificato, ma non solo. Per il tecnico la lista degli indisponibili si allunga, in particolare per quanto riguarda il reparto di difesa.

Oggi, così come accaduto ieri, Accardi non ha perso parte alla seduta tenutasi al “Pasqualino”, ma si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. Lo stesso è accaduto per Lancini che, a causa di un problema fisico accusato durante la seduta di ieri pomeriggio, non si è visto in campo. Le assenze dei due difensori hanno costretto Filippi ad attingere dal settore giovanile, che ha prestato il classe 2004 Enrico Mauthe Von Der Gerfe. Agli assenti si aggiunge anche Nicola Rauti, che era presente a Carini, ma non si è visto in campo e non si è nemmeno sottoposto alle cure dei fisioterapisti.





Il resto della squadra, agli ordini di mister Filippi e sotto gli occhi di Sagramola e Castagnini, ha iniziato la seduta con delle esercitazioni di possesso palla, per poi disputare una partitella a tutto campo.

L’ex secondo di Boscaglia ha schierato due formazioni opposte. Una con il 3-4-2-1, molto simile all’undici che è sceso in campo contro la Paganese. In avanti Filippi ha dato spazio a Saraniti, che sembra in vantaggio su Lucca per una maglia da titolare, alle sue spalle Santana e Floriano. A metà campo l’unico cambio ha trovato spazio Odjer, che sembra l’indiziato numero uno per sostituire De Rose, con Luperini al suo fianco. Sugli esterni sono stati provati Valente a sinistra e Almici a destra. In difesa Filippi sembra voler dare spazio a Somma dall’inizio. L’ex Deportivo la Coruna è stato provato con Peretti, che sta trovando continuità, sul centrodestra e Marconi sul centrosinistra.

La formazione opposta è stata schierata con il 4-2-3-1. In difesa ha trovato spazio il giovane della Primavera Mauthe Von Der Gerfe, schierato come terzino destro; su quello opposto si è visto Crivello. La coppia di centrali era composta da Palazzi, che orami non si vede più a metà campo, e Marong. In mediana spazio per lo squalificato De Rose al fianco di Martin. I tre alle spalle di Lucca, pronto a rientrare dopo la squalifica, erano Silipo come sotto punta, Kanoute esterno destro e Broh esterno sinistro.

Per gli altri infortunati Doda e Corrado si avvicina il giorno del rientro in gruppo. L’albanese ha corso a bordo campo e svolto esercizi con la palla insieme al preparatore atletico; l’ex Arezzo, invece, ha soltanto svolto corsa.