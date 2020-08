Giampaolo Pazzini ha terminato la sua avventura con la maglia dell’Hellas Verona ed ora è pronto a rimettersi in gioco anche in categoria che non ha mai frequentato. La Pistoiese, secondo quanto riportato da “Pistoiasport.com”, starebbe sondando il terreno per il bomber, originario proprio della provincia di Pistoia, con l’intenzione di far vestire la maglia arancione ad un attaccante da più di 100 reti in serie A.