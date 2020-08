Norme anticovid: chiuso bar, ma i proprietari non la prendono bene con i carabinieri. Scatta la denuncia

Due donne e un uomo nel catanese sono state denunciate per aver inveito contro le forze armate attravero “Facebook”. Le prime due per vilipendio delle Forze Armate, il terzo per istigazione a delinquere. “Stando a quanto riferito da “Livesicilia.it”, le indagini dei carabinieri della stazione del paese sono state avviate dopo avere effettuato un controllo a un chiosco-bar e quindi proceduto alla sua temporanea sospensione a seguito delle irregolarita’ riscontrate nelle norme anticovid.



Il provvedimento dei militari aveva suscitato il risentimento da parte dei denunciati nei confronti di Carabinieri, manifestato attraverso dei messaggi pubblicati Facebook. Le due donne in particolare esprimevano tutto il loro disprezzo, mentre l’uomo incitava gli altri utenti a commettere atti violenti nei confronti dei militari.