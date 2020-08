Inter: occhi su Cragno, il Cagliari pensa a Sirigu

Sono ormai 8 anni che Samir Handanovic difende senza rivali la porta dell’Inter, e ne è diventato uno degli uomini già rappresentativi degli ultimi anni, specialmente nelle stagioni più complicate. Da tempo i nerazzurri sono alla ricerca di un’alternativa valida per il portiere sloveno e nelle ultime settimane il nome più chiacchierato è quello di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Come riportato da “L’Unione Sarda”, la società del presidente Giulini, nell’eventualità in cui il portiere classe ’94 dovesse cambiare casacca, è pronta a puntare su un altro interprete del ruolo di grande livello: Salvatore Sirigu, il cui addio al Torino sta diventando molto più di una possibilità.