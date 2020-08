Il Benevento del presidente Svigorito è tornato in serie A con grandi ambizioni; l’obiettivo è quello di non replicare la disastrosa stagione di 2 anni fa, quando i Sanniti raccolsero soltanto 21 punti piazzandosi all’ultimo posto. Con un’ossatura generale già abbastanza solida, l’obiettivo adesso è di rinforzare il più possibile la squadra con elementi d’esperienza e qualità. Come si può leggere sull’edizione beneventana de “Il Mattino, il club campano avrebbe messo sugli occhi su un ormai ex Milan, appena svincolatosi dai rossoneri: Giacomo Bonaventura, dopo sei anni a Milano, potrebbe vestire la maglia giallorossa anche se l’arrivo del centrocampista marchigiano sembra particolarmente complicato.