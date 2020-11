È stato riscontrato positivo alla Covid, ora un bimbo di un mese è finito in terapia intensiva a Pisa. È successo al reparto di neonatologia dell’ospedale Santa Chiara. Nell’ospedale toscano, a fronte di un trend normalizzato della terapia intensiva, si è avuto un picco di ricoveri a partire dalla seconda metà di ottobre.

Per ragioni di privacy, non si hanno notizie dettagliate sul fragile paziente ricoverato in terapia intensiva. Certamente, colpisce che a richiedere ossigeno sia il corpicino di una creatura di solo un mese di vita: segno, quest’ultimo, che la Covid-19 non risparmia totalmente le fase anagrafiche più basse.





Secondo quanto riportato dell’équipe medica di neonatologia del Santa Chiara, le condizioni del neonato sono abbastanza buone. L’esperienza dei Centri di Neonatologia di Milano, come la Clinica Mangiagalli, ha finora fornito dati rassicuranti. Generalmente, i neonati sono negativi. Qualora vengano riscontrate positività, però, la loro sintomatologia non è grave.