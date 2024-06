Pisa, UFFICIALE: Aquilani non è più il tecnico del club. La nota

E’ arrivata l’ufficialità: Alberto Aquilani non è più il tecnico del club toscano. Dopo i saluti dell’allenatore nei confronti di società e tifosi, arrivati mediante un post sul proprio profilo Instagram, arriva la nota del club:

“La Società Pisa Sporting Club comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il tecnico Alberto Aquilani al quale rivolge il ringraziamento per l’opera professionale svolta, assieme al proprio staff, unitamente ai migliori auspici per il prosieguo della carriera”.